Sitas reclama mejores condiciones para empleados de salud

“Hoy el Gobierno nos dice que hace el máximo esfuerzo financiero para poder recomponer el ingreso del estatal, pero en el caso de la salud no se toma en cuenta que también nosotros hicimos ese máximo esfuerzo durante la pandemia de la Covid-19, en 2020 fundamentalmente, y no tuvimos un reconocimiento salarial por esa tarea extra”, manifestó. Bueno observó que el Poder Ejecutivo, en cambio, sí toma en cuenta la demanda de otras áreas estatales, que no pueden ser consideradas esenciales, a la hora de mejorar la situación salarial.