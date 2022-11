Qué hacer este martes en Tucumán

Con muy poco dinero, Jimena emprende el viaje a Río Grande, Tierra del Fuego, en búsqueda de su medio hermano Mariano y tras la esperanza de construirse un futuro en medio del viento y del frío. “La chica nueva” es la ópera prima de la argentina Micaela Gonzalo, que se proyectará a las 19 en el Espacio Incaa de la sala Orestes Caviglia (San Martín 251). Hoy habrá otras dos propuestas de cine no comercial, ambas con entrada libre y gratuita: a las 20.30, en El Círculo de la Prensa (Mendoza 240) concluirá el ciclo dedicado a Krzysztof Kieslowski, con sus mediometrajes “Decálogo 9: No desearás a la mujer de tu prójimo”, en el cual Roman se derrumba cuando descubre que es impotente y “Decálogo 10: No codiciarás los bienes ajenos”, sobre un hombre que muere dejando una colección de estampillas de gran valor, pero falta una para completar una valiosa serie. En tanto, en la Sociedad Francesa (San Juan 751), a las 21.30 se verá “The Rocky Horror Picture Show” de Jim Sharman, en su ciclo Fuera del Binario. La trama comienza cuando una pareja, en medio de una fuerte tormenta, se refugia en el castillo del extraño doctor Frank-N-Furter.