Por qué Dua Lipa no estará en la inauguración del Mundial de Qatar 2022

Sin embargo, en las últimas horas la cantante británica salió a aclarar que no estará en la fiesta con un posteo en su cuenta de Instagram. “Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos", escribió la estrella pop que este año cantó en Argentina.