Caso Espinoza: qué se sabe hasta el momento sobre los imputados

Decidió callar ante el tribunal, pero se leyeron sus viejas declaraciones. Primero negó el hecho y aseguró que ese día sólo disparó al aire. “Luego me enteré por las pericias que yo le di el disparo mortal. Nunca quise hacerlo. No conocía a Espinoza y fue la primera vez que disparé mi arma”, confesó cuando se presentó a ampliar su indagatoria. Su versión fue la primera en revelarse en el juicio, por lo que así se conoció que los efectivos no fueron a realizar el operativo vistiendo sus uniformes ni en patrullas de la fuerza. Dijo que al llegar escuchó tiros, por lo que decidió disparar al aire. Luego vio a la víctima boca abajo y a Montenegro insultando a Zelaya y a González Rojas. “Montenegro decía que fuéramos a deshacernos del cuerpo. Yo discutí con él y le dije que hiciéramos lo que correspondía, documentar y llamar a una ambulancia, porque así no involucraríamos a los demás; pero él dijo que era el jefe y que haríamos lo que él quisiera”, explicó durante la instrucción.