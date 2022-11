Una maestra que hace reír y pensar bastante

- El unipersonal pasa por muchos temas. La estructura puede ser la de una clase. Lo nombro unipersonal marica, y me gusta nombrarlo así. Siendo marica una palabra que se usa para dañarnos, para insultarnos, para hacernos sentir mal con quienes somos, la idea es resignificarla, reapropiarla y abrazarla. Al presentar la palabra con cariño se la saca del lugar de dolor y también se contextualiza el espectáculo. Es autobiográfico, y hablo de muchos temas, no sólo de temáticas que atañen al colectivo LGBTQ+ o a las disidencias. Hablo de temas superuniversales, pero me gusta contextualizarlo desde el punto de vista de una marica creciendo en este mundo, donde muchas cosas las vemos distintas por no ser nombradas o por creer que lo que hacemos está mal, y lo que se nombra se cuestiona. La obra empieza hablando de esa binariedad donde todo se entiende en polos extremos, hombre o mujer, y cómo se va formando en casa y desde el preescolar, donde se separan nenas y nenes en la mayoría de las actividades. Toco temas como el deseo; hablamos de estereotipos que bajan de la TV y hasta de la muerte. Siempre desde el humor, con respeto y en lenguaje accesible, por lo cual pueden venir personas de todas las edades, pensares y sentires.