¿Era Shakespeare argentino?

Al inicio de Romeo y Julieta Shakespeare nos presenta a Romeo desquiciado de amor por una muchacha llamada Rosalina, que lo ignora. El joven no tiene consuelo, pero esa misma noche, en una fiesta en casa de los Capuleto, ve por primera vez a Julieta, de apenas trece años, y esa visión es suficiente para apagar al instante el fuego que lo abruma y caer rendido ante la adolescente. En su corazón, una mujer sustituye a otra con la velocidad del rayo. Julieta, por su parte, experimenta el mismo súbito enamoramiento. Un amor instantáneo y correspondido que no requiere del conocimiento, del diálogo ni de la experiencia mutua. ¿Podríamos considerarlo superficial o hasta frívolo? Hoy sí, pero en el siglo XVI no estoy seguro, aunque el amor, dicen, es eternamente el mismo y los sentimientos humanos no caducan ni su esencia se transforma; de ahí que una obra pueda convertirse en clásico.