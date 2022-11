Gran Hermano 2022: "la Tora" desconfió del problema de salud Agustín y recibió duras críticas

Luego de que se diera a conocer la nueva prueba semanal, la producción determinó que “Frodo” no estaba en condiciones de realizarla a causa de un problema de salud. Cuando Tora se enteró de los motivos, no dudó en compartirlo con sus compañeros: “Tiene hemorroides y había sangre. Yo preguntándoles a todas las chicas que están menstruando y era él”. Además, dudó sobre los motivos que dio el joven para no realizar la prueba y fue a confirmarlo con “ Gran Hermano”.