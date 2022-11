Qatar 2022: Marchesín se quedó con ganas pero elogió al resto

“No va a descansar nadie, no descansará nadie. ¿Lo repito?”, dijo Christophe Galtier, entrenador de PSG, cuando le consultaron si alguno de sus jugadores no estará ante Auxerre, por la Liga de Francia. “Todos están disponibles, ninguno de mis jugadores me dijo que no quiere jugar o que tiene miedo porque el Mundial está cerca”, dijo el entrenador. Argentina dio la lista antes del fin de semana para presionar a los entrenadores.