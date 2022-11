Recomiendan realizar labores culturales que ayuden a mejorar la “economía de agua”

Explicó que el control de malezas es un punto clave, sobre el cual el productor debe tener mucha atención y mantenerlas controladas. “En general los campos terminaron la campaña pasada relativamente limpios, ya que los productores realizaron las aplicaciones correspondientes en invierno y en primavera; y los que no lo hicieron, con la ventana de lluvias de septiembre pudieron hacerlo y controlarlas. Eso sí, quienes no lo hayan hecho hoy están más complicados: ahora no hay condiciones para su aplicación, y hay que esperar que llueva”, advirtió.