Ormaechea cumplió y el plan de juego “albiceleste” está intacto

El segundo set contó con la estela de dominio de la rankeada en el puesto 188, pero en mucha menor medida. La argentina comenzó quebrando, pero inmediatamente Pigossi se plantó con más firmeza en la cancha. La potencia y la velocidad ya no hacían tanto daño como en el set inicial y además los errores no forzados comenzaron a aparecer. Pigossi logró una ventaja de 3-1, pero no pudo escaparse demasiado.