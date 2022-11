Billie Jean King Cup: Podoroska no pudo ante la potencia de Haddad Maia

En el segundo parcial, ya casi sin sol como testigo pero con una alta temperatura sostenida, Podoroska tuvo algo de reacción. Quebró el servicio de su rival para tomar una ventaja de 3-1, pero no estuvo firme al momento de aprovechar la ventaja que había logrado. Ese mismo libreto, el de generar y no aprovechar, se repitió en varios puntos del partido por parte de Podoroska. Ese quinto game se convirtió en clave para el desarrollo del partido porque además de no poder confirmar el quiebre, oportunidad que tuvo varias veces, Podoroska cometió tres dobles faltas y tuvo cuatro situaciones en las que casi pierde su servicio, la última fue la que no pudo levantar y le dio la posibilidad a la brasileña de volver a entrar en juego.