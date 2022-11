Pedicone sumó otro revés: ratifican que no pueden usarse los audios en los que dice haber grabado al presidente de la Corte

“Insisto - dice Romero Lascano en otro párrafo- en que estamos hablando de la intimidad, privacidad, de la conversación entre los jueces. La conducta adoptada por el denunciante de distribuir las grabaciones a distintos medios de comunicación, su publicación en forma editada, etc. pone en riesgo el elemento probatorio del que pretende basar su denuncia posibilitando su edición y manipulación”. Y luego explica: “Insisto, sin dejar pasar por alto que las dos personas involucradas revisten la calidad de jueces, lo que hace aún más esperable que no se vulneren garantías fundamentales en aras de iniciar un proceso justo en búsqueda de la verdad. Solo la verdad obtenida con el respeto a los derechos fundamentales puede estimarse como verdad jurídicamente válida; es decir, los derechos fundamentales delimitan el camino a seguir para obtener conocimientos judicialmente válidos. Ello implica que los conocimientos obtenidos con vulneración de derechos fundamentales deben ser rechazados por el órgano jurisdiccional, esto es, no deben admitirse, ni actuarse, ni valorarse esos medios probatorios cuyas fuentes de prueba fueron obtenidos lesionando derechos fundamentales”. “El doctor Pedicone mantuvo las grabaciones en su poder, o no sabemos dónde, durante todo el mes de agosto del 2020, y luego de presentar la denuncia (sin que hayan sido admitidos los audios en el proceso), las grabaciones fueron facilitadas a medios de comunicación, de la provincia y nacionales”, reafirma la sentencia. Y advierte: “Enrique Pedicone llevó adelante, por cuenta propia, una suerte de investigación bajo sus propias reglas. En realidad, como él mismo sabe por su conocimiento del derecho, debió formular la denuncia correspondiente en el ámbito judicial, y en el marco de esa causa penal, instar las medidas que estimaba pertinentes para probar la supuesta conducta del doctor Leiva. Es decir, la autorización judicial para grabar ocultamente al doctor Leiva de manera legal y sin violentar garantía alguna para, así, asegurar el verdadero éxito de la prueba y su fiabilidad. Como todos sabemos, es el propio denunciante quien se presentó en diversos medios de prensa poniendo a disposición el elemento que consideraba prueba basal de su denuncia, posibilitando que los audios fueran objeto no solo de la opinión pública sino también vulnerando su resguardo”. Entonces, dice, “la búsqueda de la verdad procesal no puede basarse en una prueba obtenida de este modo ilícito”