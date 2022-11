Horóscopo 2023 de la astrología de la India: predicciones para el amor y la salud

Un año para ir, como dicen los italianos, piano piano (lento lento). Shani (Saturno) estará en una posición un tanto complicada para ustedes, por lo cual no es un gran ciclo para hacer las cosas a las apuradas. Invertir es una mala idea, y abandonar un trabajo estable también.

De empezar con un nuevo emprendimiento, busquen asesorarse por alguien de confianza y con experiencia para no cometer errores evitables. Lo mismo si deben firmar algún contrato.



Amor: más de un escorpiano/a habrá jurado no casarse ni juntarse más luego de ciertas experiencias del 2021/ 2022, pero, como no hay dos sin tres, este año deberían estudiar bien la compatibilidad energética antes de lanzarse sin red. Quienes deseen casarse y aún estén solos, éste definitivamente no es el año.