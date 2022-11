El editorial de Van Mameren: el regalo que le hizo Juan Manzur a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán

El periodista señaló que hay muchas causas como la que presentó el jefe de Gabinete en distintas Cortes del país. “En todas debieron legalizar que son candidatos para que la Corte pueda abocarse a atender esta situación. La Corte no tiene hecho, no tiene candidato y va a tener que decir”. “En tribunales, se comenta que si tuvieran que responder a esta situación tal cual está dada debería decir por ahora no hay causa y, por lo tanto, no hay lugar por el planteo hecho por el jefe de Gabinete. Sin embargo, explicó que lo que se comenta es que nadie se va a animar a pegar semejante cachetada a Manzur”, continúo.