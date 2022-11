Alfaro desafió a sus rivales en Juntos por el Cambio: "si quieren internas abiertas, que sean abiertas"

En una entrevista con Buen Día, el noticiero matutino de LG Play, el intendente deslizó una crítica a quienes dentro de Juntos por el Cambio hablan de la utilización del clientelismo y del "aparato" en una eventual interna cerrada. "No quieren internas, los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Si quieran abiertas, no tengo ningún problema. Pero que no haya ningún reclamo después, porque lo que dice la ley es internas cerradas. No me parece que sea el camino, pero si lo buscan, no tengo problemas", insistió.