Video: el grito desde afuera de la casa de Gran Hermano que anticipó quien será la próxima eliminada

"¡Tora sos la próxima!", fue el grito que se escuchó mientras Cata, Nacho y Tora estaban hablando en el patio analizando la situación tras la eliminación. Apenas pasaron segundos del grito, Gran hermano les pidió a los tres jugadores que entraran a la casa, pero la idea de Tora era que ninguno de sus compañeros se enterara del grito en su contra. "No digas nada", le pidieron Cata y Tora a Nacho. "No, no", dice él.