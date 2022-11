El Gobierno nacional está construyendo una "bomba económica" a futuro, según el PRO

Para las 18 de hoy está previsto un encuentro vía Zoom de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, que no se reúne desde el 24 de agosto. La coalición también viene sacudida por los enfrentamientos entre Macri y el presidente de la UCR, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Precisamente, no se sabe si Macri participará de este encuentro virtual -no participa de las reuniones desde el 27 de marzo-.