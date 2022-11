Revisión salarial: el Estado analiza entregar un bono

Funcionarios del Gobierno de la provincia apuraron las reuniones con referentes gremiales en las últimas horas, con la intención de acordar una revisión salarial debido al alza de los precios en el país. Sindicalistas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), entre otros, comenzaron a ventilar mediante conversaciones de Whatsapp las cifras que -afirman- se barajan para el nuevo acuerdo. Según afirmaron los dirigentes sindicales, se habla de un mix de sumas no remunerativas y de un bono a pagar durante tres meses: serían $ 10.000 no bonificables y no remunerativos con los haberes de noviembre y de diciembre, más un bono de $ 25.000 en cada mes. En enero, en tanto, serían $ 15.000 bonificables no remunerativos más $ 10.000 de bono. Lo que resta aún conocer es si estos serán los montos finales para cada organismo del Estado y si alcanza a todos los trabajadores, sin importar la categoría que revista. Los propios dirigentes confirmaron que fueron citados para mañana martes a las 10 a la Casa de Gobierno, cuando se firmaría el acuerdo.