¿Quién cuida a los que deben cuidarnos?

El protocolo establece que los profesionales de la fuerza deben indicarles tratamiento psicológico a los efectivos que están afectados por cualquiera de estos cinco ítems, pero deben buscar a un particular para que los atiendan. Según denunció el ex presidente del Colegio de Psicólogos Roberto Marchetti, el Subsidio de Salud no cubre los tratamientos psicológicos y un uniformado debe destinar entre un 20% y un 30% de su sueldo para pagar las sesiones que deben realizar. “Pero además no hay que olvidarse que, como pasa en diferentes actividades, todos tienen un psicólogo amigo que les puede firmar el alta”, explicó un funcionario policial.