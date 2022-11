La Provincia avanza en las negociaciones con los gremios para revisar la situación salarial

Según afirmaron los dirigentes sindicales, se habla de un mix de sumas no remunerativas y de un bono a pagar durante tres meses: serían $ 10.000 no bonificables y no remunerativos con los haberes de noviembre y de diciembre, más un bono de $ 25.000 en cada mes. En enero, en tanto, serían $ 15.000 bonificable no remunerativo más $ 10.000 de bono.