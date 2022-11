Larroque: Sí a Cristina Kirchner, y sí a Alberto Fernández

En medio de la discusión que existen dentro del Frente de Todos (FdT) respecto a las PASO, Aníbal Fernández defendió a defender este mecanismo y reiteró su apoyo a la reelección del presidente, Alberto Fernández. En diálogo con radio AM 750, el ministro de Seguridad afirmó: “Si no quieren PASO, dejen a Alberto Fernández ir a su reelección sin problema. No lo interrumpan, no lo estorben”. “Yo siempre entendí que no tiene que haber ninguna posibilidad de que no haya PASO”. “El Presidente ha sido muy gráfico respecto de la posibilidad de que existieran las PASO. Alberto se los dijo con todas las letras ‘señores si tienen intención de participar, hay PASO’. No hay que dejarlo de lado como si fuera algo extraño. Las PASO vinieron a reemplazar las internas que eran todas con guita que nadie sabía de dónde venía”, agregó.