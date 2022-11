Para ver el fin de semana: una escalofriante película de terror se encuentra entre lo más visto de Netflix

Largos años después llega Marek, un policía que visita al monasterio para averiguar sobre ciertas desapariciones respecto a algunos presos, pero llega haciéndose pasar por un sacerdote. En medio de la nada, un clérigo le da la bienvenida y le comenta que el lugar recibió el nombre de sanatorio. No obstante, dicho recibimiento no es del todo agradable, ya que, antes de llevarlo a su habitación, el clérigo le pide dejar ciertas pertenencias que no eran permitidas en aquel lugar. Pero el policía es astuto y logra ingresar un arma bien camuflada. Al llegar a la habitación el cura le dice que allí el diablo acecha a toda hora, pero que está muy agradecido de su presencia. En el transcurso de la historia se descubre que Marek es el bebé al que casi asesinan en ese mismo lugar muchos años atrás. Es entonces cuando inicia lo escalofriante del largometraje respecto a su descubrimiento.