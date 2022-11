"El oficialismo tucumano aprobó una ficha trucha", cuestionó Canelada

"Aquí no se reguló nada, se hizo una pantomima. Se le dio la espalda a todo un movimiento ciudadano que viene consiguiendo una política más limpia en muchos lugares del país. Una de las autoras del proyecto en Santa Fe fue clara cuando dijo que 'quien nada debe, nada teme'. Los que no tenemos miedo y no queremos delincuentes en el Estado seguimos pensando que una persona que afrontó un juicio, tuvo la posibilidad de defenderse y fue condenada por corrupta o abusadora no puede aparecer en las boletas como si nada", advirtió el parlamentario tucumano.