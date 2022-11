La historia de los dos cumpleaños de César Luis Menotti: ¿por qué es oficialmente el 5 de noviembre?

“Nací el 22 de octubre, pero parece que cuando me vio nacer, mi viejo dijo: ‘¿Qué hacemos con este pibe? Antes de tirarlo, aguantemos un poco’ (risas). Lo que pasó es que a los dos días de nacer, mi viejo fue a Tucumán por trabajo, y cuando volvió, había pasado la fecha permitida para anotarme, no lo dejaban y no le quedó otra que hacerlo como si hubiera nacido ese día. Aunque en todos lados aparezca que nací el 5 de noviembre, siempre festejé mis cumpleaños el 22 de octubre. Igual, si me llaman el 5, agradezco”, contó el propio Menotti para el Gráfico.