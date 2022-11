Cartas de lectores II: el sentido de la vida

Cerca de la finalización de un nuevo año del siglo XXI, los argentinos, y creo que gran parte de la población mundial, no encuentra sentido a su vida. Esto no es nuevo. Está escrito en la Biblia hace más de 2.000 años (en el libro del Eclesiastés), donde puede leerse lo que expondré a continuación. Allí, dice: “Me puse a considerar los varios centros de interés que Dios presenta a los hombres, y noté lo siguiente. Él hace que cada cosa llegue a su tiempo, pero también invita a mirar el conjunto. Y nosotros no somos capaces de descubrir el sentido global de la obra de Dios desde el comienzo hasta el fin”. A lo que, más adelante, agrega: “Como la sentencia en contra de las obras malas demora en ejecutarse, los hombres siguen con deseos de hacer el mal. El pecador comete cien veces el mal y sigue viviendo tal cual. Pero, ¿no dicen que los que temen a Dios serán felices porque le guardan el respeto debido y el impío, en cambio, no será feliz y su vida pasará como una sombra porque no supo respetar a Dios? Hay una cosa muy mala sobre la tierra: hay buenos que son tratados como si se portaran mal, y hay malos que son tratados como si fueran unos santos. Digo que esto también es vanidad”.