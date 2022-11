Cartas de lectores I: onda corta

La mayoría de las personas menores de 40 años probablemente nunca han usado o ni siquiera han oído hablar de la onda corta. Quiero decir, si tantos hoy en día no se dan cuenta de que se puede recibir televisión por aire, ¿cómo podemos esperar que sepan lo que es una radio de onda corta? A raíz de la invasión rusa a Ucrania, la onda corta se presenta en estos días como un medio de información que no puede ser controlado por ningún gobernante. Además, escuchar la radio es una actividad sorprendentemente encubierta e imposible de rastrear. En su reciente visita a Tucumán el analista financiero Carlos Maslatón, en un reportaje de LA GACETA manifestó que había sido un entusiasta oyente de la onda corta en su juventud. En la publicación “Guide to broadcasting stations” (Londres, 1946) figuran las emisoras mundiales que eran sintonizables. De Argentina aparecen las emisoras de Buenos Aires y también tres estaciones del interior que transmitían en onda corta: Mendoza, Rosario y Tucumán. La emisora de Tucumán en onda corta tenía la característica LRT y transmitía en la frecuencia de 11840 khz (banda de longitud de onda correspondiente a 25 metros). La revista “Radiomanía y televisión”, editada en Cuba en los años 50, daba cuenta de la actividad de LRT. Hubo versiones de que la emisora de Tucumán tenía como fìn provocar interferencia a “Radio El Espectador” (Uruguay), que emitía en una frecuencia próxima, ya que en su programación había comentarios contrarios al gobierno argentino. Sería conveniente rescatar datos de lo que fue la onda corta tucumana, como ser los países donde se la escuchaba (era común el correo de oyentes), cuándo finalizó sus transmisiones; etc. Considero que en la historia de la radio en Tucumán, LRT debería figurar como un importante hito.