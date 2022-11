Las Pastillas del Abuelo vienen a celebrar sus 20 años

- Lo que nos empezó a pasar es que en esos pequeños crecimientos que teníamos cuando estábamos arrancando, después se hicieron más grandes y en un momento tuvimos que parar la bocha porque hubo situaciones que se nos iban un poco de las manos. Primero, por no tener la experiencia suficiente y, segundo, por no poder estar en todos lados al mismo tiempo. No podés estar tocando y fijándote a ver si la gente está entrando bien, si entran de más o de menos, entonces hicimos un parate y nos pusimos a buscar una productora, que es con la que hoy seguimos estando. Ellos, con más estructura, nos vienen acompañando y aconsejando.