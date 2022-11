La despedida de Tino Costa de San Martín: "me dejaron sin chances de lograrlo"

Consciente de que el balance del año no servirá para conseguir el ansiado objetivo, Costa reveló cuán difícil fue para él estar disponible durante el campeonato. "Me metí miles de pinchazos en los tendones, me pagué los tratamientos, me fui a Buenos Aires para tratar de recuperarme más rápido. Pero no podía más. Jugué muchos partidos con dolor. Gracias a Dios no tuve lesiones musculares, pero el tendón de Aquiles me jugó una mala pasada los últimos cinco meses. No podía caminar prácticamente por las mañanas. Pero yo le metía; quería estar. Porque yo vine a Tucumán a ascender con San Martín; nada más".