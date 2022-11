Jaldo recibió a los ex presidentes Lacalle y Uribe en la Casa de Gobierno

Con respecto a los resultados de las elecciones de Brasil, en las que triunfó Lula se impuso a Jair Bolsonaro, Lacalle señaló que “lo que pasa en América Latina no es en solo un sentido". "La generalización facilita los razonamientos, pero me atrevería a decir que no es la misma la situación que la de Chile, la de Perú, de Bolivia o de Argentina. Son países que pueden tener comunes denominadores, pero los intereses nacionales son distintos y a la larga pesan esos intereses”, detalló.