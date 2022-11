El kirchnerismo tiene en la mira al sistema electoral

“No me gustan las PASO, no me gusta que se pierda el tiempo, no me gusta que se gaste plata inútilmente cuando hay tantas cosas por resolver. La verdad que el tiempo es escaso y estar de campaña tanto tiempo adicional… ya tengo mis dudas sobre una elección intermedia. Creo que lo más sano sería elegir cada cuatro años todos los cargos. Encima hacerlo doble vez me parece que ha sido una experiencia frustrante”, se lo escucha declarar a Macri en el video compartido en redes.