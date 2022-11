Qué hay para ver en CCCGO y en las plataformas de streaming

Nueva serie original de comedia del cocreador de “Modern Family”. El disfuncional elenco de una sitcom de principios de 2000, “Step Right Up”, se ve forzado a reunirse para un reboot de la producción. Desde el final de la serie, ninguno de los integrantes del elenco ha sido capaz de conseguir un papel a la altura del que les dio la fama, y no hay día que no piensen que su futuro en el mundo de la interpretación está a punto de pasar a la historia. La noticia de que un joven guionista ha escrito una nueva versión, y que su intención es reunirlos a todos para que retomen sus antiguos papeles podría parecer la solución a sus males.