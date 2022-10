El mercado hace sus apuestas electorales

Pero los árboles no crecen hasta el cielo, alerta la consultora. Una brecha de 98%, la más baja en cuatro meses, aunque asistida por un “crawling peg” (devaluación controlada) de 110% que cierra el gap cambiario desde abajo, parece ser un valor retrasado para los desequilibrios que la economía está acumulando, apuntan los consultores. Sergio Massa y su empoderamiento sobre la botonera de la macro, si bien evitaron el abismo financiero en julio y reconstituyeron reservas netas por U$S 5.000 millones gracias al “dólar soja”, no representan una condición suficiente para aplacar a un mercado al que las cuentas empiezan a no cerrarle.