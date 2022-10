Caso contra Alperovich: el juez Ramos Padilla, a cargo

El juez Juan Ramos Padilla, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedó a cargo de la causa por presunto abuso sexual en la que está acusado el ex gobernador y ex senador nacional por Tucumán, José Alperovich, confirmaron a LA GACETA fuentes con acceso al expediente. El ex mandatario había sido denunciado por una ex colaboradora -y sobrina segunda- en noviembre de 2019. En septiembre de este año, el caso había sido elevado a juicio oral por decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35, tras el requerimiento planteado por los fiscales Santiago Vismara y Mariela Labozzetta. Ahora, el proceso avanza con la apertura de la etapa de producción de la prueba aportada por las partes para su análisis en el debate. Sin embargo, todavía no se confirmó la fecha de inicio de las audiencias. Se estima que esto podría suceder durante el primer semestre de 2023.