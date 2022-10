Trigo: prevén la peor campaña de los últimos 12 años

El registro más bajo era de 27 qq/ha (en la 2012/13) y hoy ya se estima casi 10 quintales menos o mas. Lamentablemente, hay grandes posibilidades que este rinde siga recortándose en el corto plazo. Con estos números habrá pérdidas muy importantes. Los cálculos muestran que las pérdidas en campo alquilado con productividades de 20 qq/ha a cero -o sea para lotes que no se cosecharán- se corresponden con pérdidas de U$S 300 a U$S 800 por hectárea. Donde el trigo se ha perdido en un 100%, la pérdida es de U$S 606 por hectárea en campo propio y de U$S 867 por hectárea bajo alquiler. Ya hay mas de 192.000 hectáreas de área perdida. Pero empiezan a estimarse pérdidas masivas en Pergamino, Venado Tuerto, Bigand y Rosario por lo que buena parte de las 400.000 hectáreas en malas condiciones pueden pasar a área no cosechable.