Muhic: “el inicio para una forma más inteligente de vender carne”

Muhic celebró la normativa, que regirá a partir del martes. “En lo personal, creo que con estas políticas aumentará a futuro la cantidad de carne consumida per capita; se generará una mayor cantidad de empleos de calidad, habrá una mayor igualdad en la comercialización y, sobre todo, habrá precios más justos para cada sector, según sus demandas”, enumeró. Precisó que estos cambios no se darán de un día para el otro, y admitió que seguramente hacen falta otras medidas. “Pero es el puntapié inicial para una nueva forma inteligente y equitativa de comercializar carne. Y eso sin contar que también es beneficioso para los hombreadores, para que no tengan mayores problemas al descargar la carne”, subrayó el novel empresario.