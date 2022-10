La era rocanrol ha perdido a Jerry Lee Lewis, su último sobreviviente estrella

“The Killer” no sólo sobrevivió a artistas contemporáneos, sino que además pudo ver cómo su música y su vida, llena de tristes pérdidas, era recreada, como en la biopic de 1989 “Great Balls of Fire”, con Dennis Quaid, o el documental de 2022 de Ethan Coen, “Trouble in Mind”. Ganó tres Grammys y grabó con algunas de las grandes estrellas de la industria. En 2006, Lewis lanzó “Last Man Standing”, con Mick Jagger, Bruce Springsteen, B.B. King y George Jones. En 2010 incorporó a Jagger, Keith Richards, Sheryl Crow, Tim McGraw y otros en el álbum “Mean Old Man”.