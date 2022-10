El oboe protagoniza una semana musical, con presencia de maestros

- El instrumento ocupa gran parte de mi vida, no sólo profesional. Como todo instrumento, necesita de un estudio y entrenamiento cotidiano. El deseo de superación hace que uno estudie siempre, tanto en mi espacio personal como con la orquesta sinfónica o los grupos de cámara, lo cual además redunda no solo en ensayos sino también en viajes, relaciones con colegas y aprendizajes permanentes. Es una carrera que me da muchas satisfacciones.