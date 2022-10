Gran Hermano 2022: la mamá de Martina defendió a su hija de las denuncias de maltrato

Y luego aseguró: “a nosotros no nos llegó nada. Hablé con el colegio pero no llegó ninguna denuncia, salen a hablar mal de ella recién ahora que está en televisión”. Pamela también dijo que “no hay ninguna exposición policial” y que solo se trata de “chismes”. Además agregó: “El que la conoce sabe que no es así”.