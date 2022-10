Se jugará un amistoso para ayudar y homenajear a la “Mocha” Adela

Este domingo, en el complejo “José Salmoiraghi”, se llevará a cabo un amistoso para homenajear a Adela Felipa Soria, quien se encuentra en un estado muy delicado de salud.

Más conocida en el ambiente futbolístico como la “Mocha”, es la creadora de la Liga Independiente Infantil y por su escuela pasaron grandes figuras del fútbol tucumano.

Por eso, por iniciativa de los ex futbolistas y actual integrantes del Senior+50 Fabio Caraccio y Carlos Isa, se realizará un amistoso del que formarán parte varias ex glorias del club. Después del partido, se realizará un almuerzo y se entregarán recordatorios. Además, se colocarán urnas para todo aquel que desee colaborar.

“La otra vez fuimos a su casa a llevarle un presente. Fue para valorarla; a pesar de que esté en su cama con problemas de salud. Lo importante para ella hoy es lo efectivo y la presencia”, aseguró Caraccio. “Todos los que salimos de su escuela estamos colaborando”, agregó.

“La idea surgió cuando fui a ver un partido en Campo Norte. Ahí, ya venía con la idea de hacer algo como esto pero no se daba. Justo lo vi a un ex compañero que me mostró una foto de ella; automáticamente la mandamos al grupo de los seniors y recibí la aprobación para hacer el homenaje. Ya le hicimos la entrega de una camiseta a la ‘Mocha’. Ella está lúcida, está bien. Además, este año, el fútbol femenino de la Liga le había puesto su nombre a los torneos. Lo importante de todo esto es que ya se comprometieron todas las generaciones”, finalizó Caraccio, invitando a todos a acompañar y a ayudar a la gran “maestra”.