Jubilados desafían al municipio y aseguran que mañana seguirán en plaza Independencia

“Tuvimos un problema porque ayer un grupo de inspectores municipales nos pidieron que nos retiremos argumentando que no podíamos estar en plaza. Y hoy pasó lo mismo”, relató Elsa Romano, presidenta del organismo, a LA GACETA. Más allá de los inconvenientes registrados, la dirigente le pidió “prudencia” al intendente capitalino Germán Alfaro porque “esto no se trata algo político”. “Nos pidieron que mañana no estemos pero, nosotros seguiremos yendo a la plaza a inscribir jubilados”, enfatizó Romano.