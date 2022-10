Ajedrez: la juventud de Rojas viene con triunfo

Con tan sólo 11 años Lautaro Rojas (foto) ganó el torneo Sub 1800 organizado por el Club 64. El joven obtuvo 5.5 puntos sobre 6 posibles. Sus escoltas fueron Orlando Romano y Jorge De Serrano. En tanto, en el Gran Abierto Latino, además de Rojas, representaron a la provincia Amparo Pérez Bogado y Lautaro Escobar. En el torneo que se disputó en La Falda, Córdoba, Rojas fue 55°; Pérez Bogado, en Sub 8, ganó y Escobar quedó 3° en Sub 16.