Lionel Messi: un paseo por el Parque

Sin rastro alguno de la molestia que lo había dejado afuera en la fecha pasada de la UEFA Champions League, Lionel Messi fue el protagonista del 7 a 2 que PSG le propinó a Maccabi Haifa en el estadio Parque de los Príncipes. La victoria ubicó al equipo parisino en los octavos de final del torneo.

El paseo de Messi no fue en soledad porque el rendimiento de los dirigidos por Christophe Galtier acompañó el brillo de “La Pulga. El santafesino con su primera conquista (tuvo una más y Mbappé con dos, Neymar, Carlos Soler y uno en contra completaron) anticipó lo que sería el duelo, siempre a pedir de PSG. Es que la apertura del marcador tuvo una definición elegante, soberbia y sólida en los tres dedos externos del pie izquierdo de Messi.

Cuando faltan 25 días para el Mundial de Qatar y con la lista preliminar ya difundida, todos los jugadores convocados se llevan la atención. Por eso es que el temor invadió a varios cuando Messi, a 17 minutos del final, hizo un gesto. El rosarino se tomó el muslo y levantó la otra mano, lo que todos interpretaron como una lesión muscular. Sin embargo, Messi se había detenido porque Shon Goldberg le pisó el botín y se lo sacó. Durante unos minutos estuvo sentado tratando de acomodar el calzado que tanta magia había entregado en la noche europea que ya había hecho en eco en Alemania. “No se cómo describir lo que hace Messi”, dijo Julián Álvarez. El ex River, con Manchester City había empatado sin goles ante Borussia Dortmund minutos después de la goleada en París. Pese a no sumar un triunfo, Manchester City ganó el Grupo G. A diferencia de Messi, Álvarez, que también está en la lista mundialista, no pasó ningún sobresalto.

El que hizo sobresaltar exclusivamente a Copenhague fue Gonzalo Montiel. Otro “mundialista” que se destacó en la fecha, ya que cerca del final puso el 3 a 0 que Sevilla, dirigido por Jorge Sampaoli, consiguió en su estadio. Los españoles suman cinco puntos en el Grupo G y esperan una mano de City ante Dortmund para mantener posibilidades de llegar a octavos.

Juventus tenía una visita complicada en Portugal. Obligado a ganar, perdió por 4 a 3. El equipo de Enzo Fernández y Nicolás Otamendi, ambos en la lista, dejó afuera a los italianos en un partidazo en el que llegaron a estar 3-1 arriba. Benfica lidera el grupo H junto a PSG por lo que en la próxima fecha definirán la posición. Otros resultados fueron: Dinamo Zagreb 0-Milan 4, Celtic 1-Shakhtar 1, Leipzig 3-Real Madrid 2, Salzburg 1-Chelsea 2. Hoy juegan: Inter-Viktoria Plzen, Brujas-Porto, Frankfurt-Marsella, Barcelona-Bayern, Ajax-Liverpool, Atlético de Madrid-Leverkusen, Totthenham-Sporting Lisboa y Napoli-Rangers.