Los une el amor por el “Xeneize”

Durante los primeros tiempos de su relación, Erik visitaba a Yanet ataviado con la camiseta azul y oro, sin saber que ella también llevaba los mismos colores en el corazón. Recién se enteró con el tiempo. “Siempre lo vemos juntos, lo tomamos como una cábala. Es muy lindo compartirlo con él. No me gustaría que fuera de River”, bromeó Yaneth, en cuyo hogar son todos de Boca menos su papá, que es de...Independiente. “Se quedó mudo, sabe que no me debe decir nada. No me llegó ningún mensaje de él, ni con el empate”, aseguró Sequeira, de 27 años.