Cartas de lectores II: plus médico

El lector Luis Vides Almonacid, en una carta (“Plus médico”, del 22/10), cuestiona nuestra campaña contra el cobro del denominado “plus médico”, negando nuestro legítimo derecho a hacerlo y echando culpas a las obras sociales. Nuestra Asociación de Trabajadores Pasivos está legalmente registrada en la Dirección de Personas Jurídicas (Res.111/2020); lleva adelante este legítimo reclamo por el hecho de que existe una normativa provincial del año 1991 (Ley 6.061, Ley Fierro) que prohíbe el plus médico, y que todo ciudadano que habita en el territorio de la Provincia de Tucumán debe cumplir con el efectivo cobro indebido que realizan gran parte de los galenos, apartándose de la ética, y lo hacen a través de sus secretarias, lo cual configura el incumplimiento de la normativa en desmedro de los consumidores/ pacientes y/o clientes y configura una ilegalidad. Basta recordar que cuentan con organizaciones y/o colegios médicos que los representan a la hora de los arreglos y/o firmas de convenios con las obras sociales. Su incumplimiento no es motivo para llevar adelante esta práctica ilegal del cobro indebido y, además, al no brindar una factura legal estarían derivando en evasión fiscal, toda vez que algún valiente se anima a solicitar facturas para luego solicitar su rientegro en su obra social. Nuestra intención es que cese este pago indebido inmediatamente y que se abra una mesa de diálogo entre las partes interesadas para aclarar este tema y acordar para evitar este flagelo en nuestra provincia. Que se respete la ley, se evite la evasión de impuestos y se promueva el acceso a la salud y el trato digno para cada adulto mayor. Para esto hemos solicitado audiencia a la Comisión de Salud de la Legislatura. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada.