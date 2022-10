Cartas de lectores I: la revolución silenciosa

Hay una revolución silenciosa que viene ocurriendo hace unos años en nuestro país, pero, hija de la democracia en la cual vivimos, no se hace con sangre (al menos, no literal), sino con tiempo. E insólitamente, en un país en donde los tribunales no han sido revolucionarios, sino que han estado más afectos a legalizar las “revoluciones” nacidas al calor de los cuarteles, es justamente allí, en esos tribunales, donde se está dando. Esa no es otra cosa que la revolución de los juicios por jurados clásicos. Las últimas batallas de una tarea que iniciaron Neuquén, en 2014, y Buenos Aires, en 2015, son dignas de mencionar y ocurrieron hace unos días. En Chubut se sortearon a los ciudadanos que intervendrán en los juicios del próximo año. El camino no fue fácil en la sureña provincia, pues el Tribunal Superior de Justicia quiso parar la implementación de la ley con una desafortunada acordada. Por otra parte, en nuestra vecina Catamarca, finalizó el primer juicio por jurados, donde se declaró culpable a “Liam” Salcedo por el homicidio de Débora Barros. ¿Acaso esta revolución nos pasará al lado?