Huirapuca, el único en pie en el Torneo del Interior

Los que asistieron al “Horacio Rearte”, así como los que lo siguieron por la transmisión en vivo de Youtube de Try Tv, pudieron disfrutar de un gran partido entre dos equipos que, a pesar del desgaste y de las bajas sufridas a esta altura de la temporada, entregaron lo mejor de sí. Huirapuca comenzó a construir su ventaja sobre la confianza en su pack: pudiendo elegir palos desde una posición factible, se la jugó por el line/maul para buscar el ingoal, y aunque casi todo Tarcos se abroqueló para tratar de frenar la formación, Jesús Albornoz apoyó el try. Gran temporada para el experimentado hooker, que marcó más de una decena de tries en el año.