Odiseo en los Andes

Me abocaré a la que nos convoca. El 12 de diciembre de 1972, Parrado y Canessa toman la decisión de salir del infierno blanco, partir hacia el oeste, errar por la montaña en busca de la salvación... o la muerte. Son dos de los 16 sobrevivientes de los 45 viajeros que el 13 de octubre se estrellaron en la montaña. Luego de 60 días, saben que si no lo intentan, en pocos días morirán de todos modos. Sus 14 compañeros flaquean, algunos agonizan. Entonces, Odiseo I (Nando) y Odiseo II (Roberto), no lo dudan, parten de “su” Troya en busca de “su” Ítaca, donde los aguardan sus propias Penélopes: Veronique y Laura. Odiseo, por duplicado, emprende el viaje en dos cuerpos distintos. A pesar de eso, el espíritu de Odiseo no deja de ser uno. ¿Cómo impedirles a ambos el honor de llamarles Odiseo por la tarea penosa y descomunal que les espera? Si Homero viviera no reprobaría esta licencia comparativa; más aún, creo que hasta me haría un guiño complaciente.