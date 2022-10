“Hablar me llevó 35 años”

- Creo que las diferencias se plasmaron en lo que cada uno de nosotros hizo con su vida; tuvimos vidas diferentes. Yo, por ejemplo, tres meses después de salir de la montaña vine a vivir a la Argentina, donde estudié, trabajé y me casé. Hice una vida normal, sin hablar de lo que pasó en los Andes. La cordillera estaba en la mochila. Cuando han pasado más de tres décadas, abro la mochila y veo qué me dice la montaña. Otros hablaron de ello desde el principio. Mi elección fue callar y creo que fue una buena decisión porque me permitió hacer muchas cosas.