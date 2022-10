Causa Vialidad: “El lawfare es el contexto en que Periotti llega a juicio”

El entonces titular de Vialidad Nacional "fue a Diputados y Senadores a hablar de obra pública. Es imposible hablar de apagón informativo", agregó. A su turno, el codefensor de Periotti, Matías Galván, advirtió que "es muy complejo decir que el Congreso no funcionaba, que no cumplía con sus atribuciones. Hay que tener respeto, es el único órgano que se cierra en una dictadura militar" y agregó: "No era tan fácil dictar un DNU y pasar desapercibido en el Congreso de la Nación, como la teoría de la acusación intenta hacernos ver. Todas las partidas presupuestarias pasaron por el Congreso. Al Congreso de la Nación no se lo ignoró ni se lo pasó por atrás o por adelante; nada de eso: el Congreso funcionó y funciona".