Alberto y Gran Hermano: Cerruti contestó los dichos de uno de los participantes

El presidente Alberto Fernández cruzó finalmente ayer al participante de Gran Hermano: "No voy a callarme cuando me agredan. La vocera dijo exactamente lo que yo creo, terminen con esa discusión. La vocera dijo lo que el Presidente piensa", expresó en una entrevista con el canal de noticias C5N después de participar en la inauguración de una fábrica de Whirlpool. "Si se trata de un energúmeno o una persona importante es lo mismo, no me voy a quedar callado. Lo único que tengo para dejarles a mis hijos es mi decencia y si quien ataca, si es muy importante o es un energúmeno, voy a reaccionar del mismo modo". Le preguntaron si no consideraba que los dichos de un participante del reality era "un tema menor" y respondió: "No es un tema menor, estoy hablando de la investidura presidencial y de mi persona".